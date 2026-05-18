В Химках подвели итоги сезона и наградили юных хоккеистов

Торжественное мероприятие «Дети Химок на спортивной волне» прошло 17 мая в физкультурно-оздоровительном комплексе «Новатор» в Химках. На встрече подвели итоги сезона и отметили достижения юных спортсменов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие открыла лидер движения общественной поддержки Екатерина Калюжная. Она поздравила спортсменов и подчеркнула важность развития детского спорта в округе.

«Сегодня мы видим, сколько талантливых, сильных и целеустремленных ребят занимается спортом в Химках. Для нас важно поддерживать их стремление к победам и здоровому образу жизни», — отметила Екатерина Калюжная.

Команда спортсменов 2015–2016 годов рождения стала серебряным призером Московской области среди команд, а также заняла второе место на II этапе Всероссийских соревнований «Золотая шайба». Федерация хоккея Московской области признала Артема Берникова лучшим вратарем, а Ярослава Бурлакова — лучшим защитником по итогам сезона.

Команда 2011–2012 годов рождения завоевала бронзу первенства Московской области. Всем хоккеистам присвоен второй юношеский разряд.

В рамках встречи состоялось посвящение в хоккеисты спортсменов 2017 года рождения. Эта команда первой в школе приняла участие в соревнованиях под эгидой Федерации хоккея города Москвы и дебютировала в первенстве Московской области.

Муниципальный депутат Татьяна Кавторева подчеркнула, что такие встречи помогают детям видеть примеры для подражания среди сверстников и понимать значение дисциплины, регулярных тренировок и командной поддержки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.