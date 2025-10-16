В Химках наградили тренеров и преподавателей спортшколы № 1

Химкинская спортивная школа олимпийского резерва № 1 по баскетболу отметила свой полувековой юбилей. Школа по праву считается одной из лучших в Подмосковье, а ее воспитанники регулярно завоевывают медали на крупных соревнованиях, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Уважаемый коллектив, тренеры-преподаватели, воспитанники, выпускники спортивной школы олимпийского резерва № 1! Желаю новых побед, больших турниров, успешных выступлений! С праздником! Все только начинается!» — отметила глава Химок Елена Землякова.

Среди выпускников школы — призеры Олимпийских игр, заслуженные мастера спорта России, игроки лучших баскетбольных клубов страны. В праздничный день наградили знаками отличия и благодарственными письмами тренеров и преподавателей: Александр Николаевич Ефимов, заместитель директора по безопасности, получил знак отличия главы городского округа Химки «За заслуги перед городским округом Химки». Василий Владимирович Кузнецов, Андрей Борисович Тимофеев и Роман Анатольевич Юдаев, тренеры-преподаватели, получили знак Администрации городского округа Химки «За труды и усердие». Тренер-преподаватель Денис Константинович Ракитин получил благодарственное письмо главы городского округа.

Директору школы Юрию Владимировичу Сорокину передали сертификат для развития учреждения.

Председатель Совета депутатов Сергей Малиновский вручил специальные награды ветеранам школы, которые проработали в учреждении более 40 лет: Юрий Владимирович Гришин, первый директор и основатель школы, имеет звание «Заслуженный работник физической культуры РФ». Александр Николаевич Ефимов, заместитель директора, «Заслуженный работник физической культуры Московской области». Сергей Валентинович Жигулин, воспитавший множество поколений баскетболистов.

«За этими пятью десятилетиями — тысячи часов тренировок, сотни ярких побед и бесконечная вера в своих учеников. Вы всегда умели не просто растить спортсменов, а формировать сильных личностей. Пусть и дальше здесь зажигаются новые звезды химкинского баскетбола», — сказал Сергей Малиновский.

Поздравить коллектив школы приехали чемпион НБА Тимофей Мозгов, руководитель Департамента национальных и резервных команд Российской Федерации Баскетбола Сергей Моня, комментатор Дмитрий Губерниев со своей музыкальной группой «Guber band», а также депутат Инна Монастырская.