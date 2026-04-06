В Химках наградили мастеров спорта по шахбоксу

Церемония вручения удостоверений мастера спорта международного класса и кандидата в мастера спорта России по шахбоксу прошла 4 апреля в ДК «Лунево» в Химках. Награды получили спортсмены, успешно выступившие на чемпионате и первенстве России в Одинцове, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ДК «Лунево» состоялось торжественное вручение удостоверений и благодарственных писем чемпионам и призерам соревнований по шахбоксу. Награды спортсменам вручил лидер Движения общественной поддержки Антон Блинов.

С 12 по 15 марта в Одинцове прошли чемпионат и первенство Федерации шахбокса России. В турнире участвовали сборные из 36 регионов страны. Спортсмены секции «Бокс» МАУ ДО «Спортивная школа «Лунево», выступавшие в составе сборной Московской области, стали чемпионами России и заняли призовые места.

«Спорт — это не только физическая активность, но и возможность развивать характер, стойкость и целеустремленность. Мы гордимся спортсменами и их достижениями. Наша задача — поддерживать их и создавать условия для развития спорта в регионе», — подчеркнул Антон Блинов.

Он отметил значимость успехов химкинских атлетов для Подмосковья. Мероприятие прошло в теплой атмосфере и собрало любителей шахбокса.

Шахбокс — гибридный вид спорта, сочетающий шахматы и бокс. Соревнования проходят в формате чередующихся раундов: один посвящен шахматной партии, следующий — боксерскому поединку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.