сегодня в 19:20

В Химках 5–7 сентября пройдут международные соревнования по авиамодельному спорту

В Химках 5–7 сентября проведут международные соревнования по авиамодельному спорту. На базе Олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная» встретятся сильнейшие экипажи. Спортсмены сразятся в «воздушных боях» на кордовых моделях самолетов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Дисциплина F-2D — одна из самых зрелищных и динамичных в авиамоделизме. Особое значение имеет физическая подготовка участников, скорость реакции, координация движений, а также продуманная стратегия и молниеносное принятие тактических решений, слаженная работе в команде.

В качестве спортивных снарядов — уникальные модели самолетов, которые весят всего несколько сотен граммов, но развивают скорость свыше 150 км/ч.

«Такие турниры развивают техническое творчество, укрепляют спортивные традиции и привлекают молодёжь к активному образу жизни. Уверен, что эти соревнования подарят участникам и зрителям незабываемые впечатления», — подчеркнул депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов.

За звание сильнейших спортсмены будут сражаться 5, 6 и 7 сентября — с 10:00 до 18:00 ежедневно.

Воздушные бои проведут в ОУСЦ «Планерная» по адресу: микрорайон Планерная, владение 1. Вход — свободный.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.