В Химках 23–25 мая пройдет финал чемпионата ассоциации студенческого баскетбола

В подмосковных Химках состоится суперфинал чемпионата ассоциации студенческого баскетбола (АСБ). За главный трофей — Кубок Лиги Белова — будут бороться четыре женские и четыре мужские команды, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В турнире среди мужских сборных сыграют представители МГАФК (Московская область), БГТУ «Военмех» (Санкт-Петербург), УрФУ (Екатеринбург) и ГУТиД (Санкт-Петербург). В женских соревнованиях встретятся команды ЧГУ Атланта (Чебоксары), ГУТиД (Санкт-Петербург), «Владимирские львицы» (Владимир) и УрФУ-Сима-Ленд (Екатеринбург).

Суперфинал АСБ — это крупнейшее событие в мире студенческого баскетбола России. Начиная с сезона 2023/24 Лига Белова разделена на три турнира — Кубок Регионов, Кубок АСБ и Кубок Лиги Белова, обладатель которого и определится в Химках. Турнир начинается с квалификаций, а в основную сетку попадают 16 лучших женских и мужских коллективов. 4 сильнейшие команды по итогам плей-офф получают путевки на главное событие — суперфинал АСБ.

Болельщиков ждут полуфинальные матчи и развязка в борьбе за медали соревнований, а также шоу-программа и активности для зрителей.

Суперфинал АСБ 2024 пройдет с 23 по 25 мая в БЦ «Химки».

Турнир организован в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.