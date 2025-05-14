В Химках 17 мая проведут марафон скандинавской ходьбы

В Химках 17 мая проведут масштабный марафон скандинавской ходьбы для участников клуба «Активное долголетие». Спортивное мероприятие приурочат к Всероссийскому дню скандинавской ходьбы. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Задача участников — преодолеть дистанцию в несколько километров. Спортсменов поделят на несколько возрастных групп. Маршрут пройдет по живописным местам города. Каждого участника ожидают памятные награды.

Занятия скандинавской ходьбой доступны людям любого возраста и уровня физической подготовки. Это один из самых эффективных и приятных способов поддерживать здоровье и хорошее самочувствие. Ходьба улучшает физическую форму, повышает выносливость и укрепляет сердечно-сосудистую систему.

Марафон начнется 17 мая в 11:00. Сбор и регистрация гостей — на площадке у выставочного комплекса «Артишок» в парке Толстого. При себе необходимо иметь социальную карту.

Группу скандинавской ходьбы открыли в клубе «Активное долголетие» в 2013 году. Более 500 химчан обучились не только азам кардио-ходьбы, но и обрели друзей и соратников. Занятия проходят в городских парках несколько раз в неделю.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.

«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.