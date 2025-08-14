В Химках 16 августа пройдет чемпионат по водно-моторному спорту

В Химках на акватории канала имени Москвы пройдет чемпионат по водно-моторному спорту. Спортсмены будут соревноваться на мотолодках классов PR-3 и PR-4 с двигателями мощностью от 60 до 140 лошадиных сил. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Торжественное открытие соревнований состоится 16 августа в 10:00 у водно-моторного клуба «Турист».

Среди участников зрелищных гонок по водно-моторному спорту — спортсмены Дома юных техников «Интеграл» имени академика П. Д. Грушина. В секции водно-моторного спорта все ученики уже имеют награды. Только в этом сезоне многие из них стали призерами соревнований и достойно представили Химки на всероссийских турнирах.

«Химки всегда славились своими спортивными традициями, и чемпионат по водно-моторному спорту — прекрасное тому подтверждение. Мы поддерживаем развитие технических видов спорта, которые не только укрепляют здоровье, но и воспитывают в молодежи инженерное мышление и любовь к технике», — сказала лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная.

Мероприятие проведут с целью популяризации водно-моторного спорта в Химках, привлечения молодежи к техническому творчеству. Технические виды спорта являются частью военно-патриотического воспитания. Такие занятия закладывают основы физического, умственного и творческого развития.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.