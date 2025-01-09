В Госдуме прокомментировали запрет русскому регбисту носить флаг РФ на форме

Депутат Терюшков: в мировом спорте могут быть только нейтральные спортсмены

Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков высказался о запрете российскому регбисту Кириллу Готовцеву выступать в Англии в форме с изображением российского флага, сообщает Metaratings.ru .

По его словам, на уровне Министерства спорта РФ, в частности в публичных заявлениях министра, прослеживается готовность пожертвовать национальной символикой ради допуска к международным соревнованиям.

«Отказавшись на весь мир от флага страны ради призрачной дружбы с русофобскими НКО, променяв национальную гордость целого народа на карьеры и личные амбиции отдельных спортсменов, надо быть теперь уж всем готовым к тому, что в мировом спорте могут быть только нейтральные, никак не связанные с Россией спортсмены-карьеристы», — добавил Терюшков.

Только согласившись на полное отсутствие суверенитета в спорте, можно стать известным нейтральным «героем спорта» и воплотить свои мечты, заявил депутат.

Ранее Готовцев вышел на матч чемпионата Англии в составе «Сейл Шаркс» с нашивкой российского флага на спине, что вызвало критику в соцсетях. Впоследствии клуб заявил, что спортсмен больше не будет носить форму с национальной символикой.