Спортивный праздник продолжался три дня на аренах Дворца спорта «Олимпийский» им. В. С. Максимова», где собрались команды из восьми городов для соревнований по гандболу. Последний день турнира был наполнен яркими матчами, эмоциями и неожиданными поворотами событий. Некоторые финальные игры решались даже серией пенальти, добавляя напряжения и азарта.

В результате соревнований были определены победители в пяти категориях: Мужчины (профессионалы), Женщины, Мужчины (любители), Юноши и Девушки.

На церемонии закрытия турнира присутствовали высокопоставленные гости, которые вручили награды победителям и лучшим игрокам. Также были объявлены лучшие бомбардиры и игроки турнира, получившие заслуженное признание за свои достижения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.