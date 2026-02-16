В Горках-10 в 2026 году продолжат обновлять хоккейную площадку

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов 13 февраля осмотрел хоккейную площадку в поселке Горки-10, где в 2025 году завершили первый этап модернизации. В 2026 году работы продолжатся, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В 2025 году на хоккейной площадке в поселке Горки-10 укрепили основание, уложили искусственный газон и установили новые бортовые ограждения. Работы выполнила обслуживающая организация МБУ «Барвихинское» после расторжения контракта с предыдущим подрядчиком.

В 2026 году планируется привести в порядок зрительские трибуны, установить защитную сетку по периметру, сделать освещение и отремонтировать раздевалки. К обновлению площадки приступят весной, сообщил Андрей Иванов.

Хоккейная коробка в Горках-10 была обустроена в 1970-х годах. В советское время здесь тренировалась детская команда «Снежинка». В 2009–2010 годах рядом построили тренерскую и раздевалки. Сейчас на площадке проходят матчи местных футбольных и хоккейных команд.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.