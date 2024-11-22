В Электростали прошли открытые соревнования

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В рамках реализации Федерального проекта «Кадры для беспилотных авиационных систем» и инженерно-технического форума «Время первых» на базе Центра беспилотных технологий «Стриж» состоялись открытые соревнования по двум номинациям, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В категории «Свободный полет» (визуальное пилотирование) первое место занял воспитанник центра «Диалог» Александр Серов. Второе место разделили Артем Носков (воспитанник Центра «Диалог») и Ростислав Кохов (ученик «Степановской СОШ им. Б. А. Воробьева»), а третье место занял ученик школы № 18 Александр Портнов.

В номинации «Свободный полет» (FPV пилотирование) первое место присуждено ученику гимназии № 21 Ибрагиму Хайитбаеву.

Участникам необходимо было преодолеть соревновательную трассу за наименьшее время, что требовало стратегического и логического мышления, а также ловкости при управлении дроном.

Каждый участник получил электронный сертификат, а победители и призеры были награждены дипломами и подарками.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.