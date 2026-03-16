В Электростали провели турнир по дзюдо в честь героев

Традиционный открытый турнир по дзюдо, посвященный героям — жителям Электростали, прошел 15 марта в Доме физкультуры. В соревнованиях приняли участие более 150 спортсменов из нескольких регионов России, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Турнир проводится с 1978 года и ежегодно собирает сильнейших дзюдоистов. В этом году на татами вышли спортсмены из Владимира, Твери, Иванова, Костромы, Рязани и городов Подмосковья.

Соревнования направлены не только на выявление победителей, но и на сохранение исторической памяти. Электросталь гордится героями Великой Отечественной войны и Героями Социалистического Труда Ялагиным, Корешковым и Журавлевым, в честь которых названы улицы округа. Почетным гостем турнира стал Герой Российской Федерации Геннадий Цацорин.

Высокий уровень подготовки показали воспитанники спортивной школы олимпийского резерва по единоборствам «Электросталь». Золото завоевали Назурдин Кучаков в весовой категории 55 кг и Максим Стогов в категории 90 кг. Серебряные медали получили Ярослав Мамченко в весе 50 кг и Тимур Минаков в категории 90 кг.

Бронзу выиграли Лука Емельянов (46 кг), Даниил Касьяненко (50 кг), Руслан Рамазанов (55 кг), Максим Чакир (60 кг), Тимофей Першунькин (66 кг) и Юсуфджон Убайдов в абсолютной весовой категории.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.