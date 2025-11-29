В Электростали провели соревнования по киберспорту
Фото - © Управление образования г.о. Электросталь
В четверг, 27 ноября, в Электростали прошли Всероссийские соревнования по киберспорту «Боевая арена 5×5 | ПОРТ IT-Куб», сообщили в пресс-службе местной администрации.
Предварительный онлайн-отбор позволил определить финалистов среди 405 игроков из 24 городов России.
Турнир, направленный на развитие и популяризацию киберспортивной культуры среди молодежи, завершился напряженной борьбой четырех лучших команд: две команды из Электростали, а также из Тюмени и Ногинска.
Подготовка была упорная: десятки часов тренировок, сотни тактических схем и все ради одного — победы!
Финальные матчи прошли в атмосфере напряженной интриги, сохранявшейся до самого последнего раунда.
По итогу призовые места распределились так:
1 место — BANDA GLEBA (Тюмень) — Абсолютные чемпионы
2 место — TRANQUILITY (Электросталь)
3 место — HIGH QTPG (Электросталь)
4 место — KSK MONK (Ногинск)
