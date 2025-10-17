В Электростали прошло первое спортивное состязание в рамках нового сезона «Школьной лиги Московской области»

В Электростали стартовал новый сезон «Школьной лиги Московской области» 2025–2026 годов. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Первым видом спортивных состязаний стал футзал, именно он открыл соревнования, которые объединяют школьников со всего региона.

В группе «А» соревновались ребята из 4 учебных заведений города: МОУ СОШ № 12, 13, 15 и лицея № 8. Уверенную победу одержала команда школы № 12, выигравшая все три проведенных матча.

Особенно напряженной выдалась встреча с соперниками из школы № 15. Она завершилась с разрывов в один балл и счетом 6:5 в пользу будущих победителей. Второе место досталось школе № 15, третье заняла школа № 13, а четвертое — лицей № 8.

Всего в нынешнем сезоне «Школьной лиги» свои силы испытают ученики из 16 образовательных учреждений. Ребят ожидают турниры не только по футзалу, но и по волейболу, баскетболу 3×3 и шахматам.

Соревнования обещают стать ярким спортивным праздником для школьников, их тренеров и болельщиков. Церемонии открытия уже состоялись в 18 округах Подмосковья, а еще около 30 торжественных стартов пройдут до конца октября. В новом сезоне «Единая школьная лига Московской области» объединит более 36 000 юных спортсменов, которые будут отстаивать честь своих школ на площадках региона.

«Школьная лига» не только укрепляет спортивный дух, но и способствует развитию работы в команде, а также популяризации школьного спорта в Подмосковье.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.