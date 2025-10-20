В Электростали прошло открытие нового сезона Хоккейной лиги Восточного Подмосковья

сегодня в 19:41

В воскресенье, 19 октября, в ледовом дворце спорта «Кристалл» городского округа Электросталь прошло торжественное открытие нового сезона Хоккейной лиги Восточного Подмосковья, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На ледовой арене сошлись электростальский «Кристалл» и новички лиги — хоккейный клуб «Богородск» из Ногинска.

Для проведения церемонии открытия на лед были приглашены почетные гости: Глава г. о. Электросталь Филипп Александрович Ефанов, депутаты городского Совета депутатов, а также легенды электростальского хоккея, чьи имена навсегда вписаны в историю спорта города.

С первых минут матча на льду развернулась напряженная борьба. Команды демонстрировали высокий уровень подготовки и стремление к победе. В результате упорного противостояния победу со счетом 2:1 одержала команда «Богородск».

Во время перерывов между периодами в центральном фойе дворца проходила автограф-сессия с легендарными хоккеистами: Сергеем Никоноровым, Владимиром Леоновым и Александром Ивановым.

Праздничное настроение поддерживали яркое музыкальное выступление талантливого барабанщика Антона Трифа и зажигательные танцы веселой ростовой фигуры Панды, которая давно стала любимицей публики.

Открытие нового сезона Хоккейной лиги Восточного Подмосковья стало настоящим спортивным праздником, объединившим игроков, болельщиков и ветеранов спорта.