В Электростали прошли Всероссийские соревнования по борьбе

Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет прошли 23 мая в Электростали, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Турнир, посвященный памяти героев-защитников русской земли, собрал 267 спортсменов из 27 субъектов Российской Федерации. В церемонии открытия приняли участие начальник управления по физической культуре и спорту администрации Электростали Михаил Журавлев, заслуженный работник физической культуры РФ, депутат совета депутатов Михаил Липаткин, председатель Московской областной региональной общественной организации «Федерация спортивной борьбы» Армен Григорян, а также родители воспитанников отделения греко-римской борьбы, погибших при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Участники почтили память павших минутой молчания.

По итогам поединков были определены победители и призеры. Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва по единоборствам «Электросталь» Михаил Павлов в весовой категории до 120 кг завоевал серебро. Константин Богданов в категории до 48 кг занял третье место и выполнил норматив кандидата в мастера спорта. Дмитрий Павлов и Магед Идрис уступили соперникам со счетом 4:5 и стали пятыми в своих весах.

В командном зачете победила сборная Московской области. Заслуженному тренеру России Дмитрию Антонкину вручили кубок как одному из первых тренеров городского округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что программа «Герои Подмосковья» для участников СВО пользуется популярностью и предоставляет новые возможности для тех, кто принимает в ней участие.

«Вы знаете, что в Московской области действует, как и во всей стране, ряд программ — очень востребованных программ (для участников СВО — ред.). Одной из них на федеральном уровне была (программа — ред.) «Время героев». Цель этой программы — подготовка ребят, предоставление им дополнительного образования, возможности самореализации. У нас — (действует программа — ред.) «Герои Подмосковья», — сказал Воробьев.