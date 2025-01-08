В Электростали прошли соревнования по лыжным гонкам «Памяти друзей»

На лыжной трассе «Солонога», которая располагается на пруду «Юбилейный», состоялись традиционные соревнования по лыжным гонкам «Памяти друзей», организованные в городском округе Электросталь, сообщили в пресс-службе местной администрации.

В мероприятии приняли участие более 70 лыжников в различных возрастных группах, которые соревновались на дистанциях пять и десять километров. Помимо электростальских спортсменов, на старт вышли представители Москвы, Рязани и других городов Подмосковья. Участники почтили память лыжников, внесших значительный вклад в развитие этого вида спорта в городском округе Электросталь.

По итогам соревнований победители и призёры получили заслуженные награды: медали и почётные грамоты. Мероприятие стало важным событием для спортивного сообщества, объединив любителей лыжного спорта из разных регионов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.