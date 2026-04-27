сегодня в 17:21

В Электростали прошел «Матч звезд» в честь Сергея Сальникова

Матч звезд Электростали прошел 25 апреля в Ледовом дворце спорта «Кристалл» и официально завершил хоккейный сезон 2025–2026 годов. Игру посвятили 70-летию легендарного голкипера и тренера Сергея Сальникова, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Юбилейный матч организовали в честь Сергея Алексеевича Сальникова, который приехал на игру вместе с семьей. Участников и болельщиков поприветствовали глава городского округа Электросталь Филипп Ефанов, депутат Государственной думы Геннадий Панин и депутат Московской областной думы Линара Самединова.

На льду встретились «Сборная Сальникова», в которую вошли воспитанники тренера разных лет, и «Сборная звезд Электростали», объединившая известных спортсменов округа. Игра получилась зрелищной и напряженной. Победу со счетом 8:5 одержала «Сборная Сальникова».

В перерывах для зрителей организовали автограф-сессию с Сергеем Сальниковым, а также творческие площадки и конкурсы для самых активных болельщиков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил значимость Ледового дворца в Воскресенске, так как в округе очень популярен хоккей.

«Обращаю ваше (глава Минспорта Подмосковья Дмитрий Абаренов — ред.) внимание, что при поддержке федерального министерства спорта поддержан ряд объектов, в частности, воскресенский большой Ледовый дворец», — сказал Андрей Воробьев.