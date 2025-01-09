В Электростали прошел матч звезд хоккейной лиги Восточного Подмосковья

сегодня в 13:17

В Ледовом ДС «Кристалл» состоялся праздничный матч звезд хоккейной лиги Восточного Подмосковья. Во второй части праздника хоккея состоялся матч, в котором команды показали увлекательный хоккей болельщикам, сообщает пресс-служба администрации горокруга Электросталь.

Сборная Электростали выступила против Сборной Восточного Подмосковья. В Сборную Электростали вошли игроки из команд: «Кристалл», «Авангард» и «Металлург». В сборную Восточного Подмосковья вошли игроки из команд: «Эскадрон», «Ракета», «Импульс».

Перед игрой прошло торжественное открытие мероприятия.

Команда сборной Электростали лидировала над своим соперником командой сборной Восточного Подмосковья со счетом 9:7.

По итогам матча победу одержала сборная Восточного Подмосковья. Именно эти 3 очка, заработанные в мачте, помогли игрокам сборной Восточного Подмосковья одержать вверх над своими оппонентами со счетом 9:10.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.