В Электростали прошел финал соревнований «Боевая арена 5×5 ПОРТ ІТ-Куб»

Финал Всероссийских соревнований по киберспорту «Боевая арена 5×5 ПОРТ ІТ-Куб» прошел на базе центра цифрового образования детей «IT-КУБ. Электросталь». Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

По итогам турнира первое место заняла команда «Tranquility» (г. Электросталь), второе место заняла команда «Папичевские» (г. Люберцы), третье место досталось команде «60 школа» (г. Курск), а четвертое место заняла команда «Мoonboost» (г. Раменское).

Участники турнира получили уникальную возможность погрузиться в мир профессионального киберспорта и оценить его масштабы. Финалисты посетили VK Арену — одну из крупнейших площадок для киберспорта, а также RUHUB — центр киберспортивной культуры, где создаются лучшие трансляции и аналитические материалы. Они смогли увидеть, как организована настоящая сцена для крупных чемпионатов, и ощутить себя частью киберспортивной элиты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.