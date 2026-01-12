В Электростали прошел детский турнир по индорхоккею «Рождественские встречи»

С 9 по 11 января в спортивном комплексе «НЕО-Спорт» в Электростали состоялся детский турнир по индорхоккею «Рождественские встречи» с участием команд из разных городов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Турнир по индорхоккею «Рождественские встречи» прошел в Электростали с 9 по 11 января. Организатором выступил Фонд развития хоккея на траве. В соревнованиях участвовали команды юношей и девушек 2014-2015 и 2016-2017 годов рождения из Минска, Казани, Москвы, Щелково и Электростали. В каждой возрастной категории соревновались по пять команд.

По итогам турнира среди юношей 2016-2017 годов рождения победу одержала команда «КСШОР Электросталь». Второе место заняла «РСШОР Динамо» из Казани, третье — «СШОР по ИВС» из Щелково. В категории девушек 2014-2015 годов рождения электростальские хоккеистки стали третьими, победили спортсменки из Казани, второе место заняла команда из Щелково.

Финал турнира прошел 11 января в праздничной атмосфере. Участников поздравили Дед Мороз и Снегурочка, а начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Электростали Алексей Резников вручил спортсменам награды.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.