В Электростали проходят забеги участников проекта «5 верст»

В Электростали проходит забег «5 верст». Это бесплатные еженедельные дружеские старты на дистанцию в пять километров. Участие в проекте принимают все желающие, независимо от возраста и уровня физической подготовки, передает пресс-служба администрации городского округа.

Любители активного образа жизни преодолевают дистанцию в комфортном темпе — пять километров можно пробежать, пройти пешком или с палками для скандинавской ходьбы. Чтобы результаты были зафиксированы в протоколе, участники регистрируются на сайте «5 верст Электросталь Авангард».

В парке «Авангард» состоялся уже 32-й старт «5 верст», в этот раз финишировали 14 человек: восемь мужчин, пять женщин и одна юная спортсменка.

Лучшее время 32-го забега — 20 минут 30 секунд. Участники проекта не соревнуются друг с другом, а ставят свои личные рекорды, улучшая свой результат.

Любители утренних пробежек встречаются каждую субботу в 08:40 в парке «Авангард», вместе делают общую разминку.

Старт забега в 09:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.