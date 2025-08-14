В Подмосковье продолжается выполнение работ в рамках масштабной госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Так, в Электростали планируют капитально отремонтировать школу единоборств, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике региона.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту спортивной школы Олимпийского резерва по единоборствам в городском округе Электросталь», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: МБУ ДО СШОР по единоборствам „Электросталь“ Московская область, г. о.Электросталь, г. Электросталь, ул. Красная, д. 36». Планируется в рамках проведения закупки отремонтировать здание 1958 года постройки общей площадью 608,5 кв. м.

Выполнение работ по данному объекту планируется завершить в 2026 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.