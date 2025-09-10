В Электростали на обновленном футбольном поле состоялся первый матч

В Электростали на поле «Восток», расположенном около школы № 11 по адресу ул. Пушкина, д. 23А, завершилась замена искусственного футбольного газона. И уже сегодня, 9 сентября, на обновленном поле состоялся первый матч между командами «Кристалл-Восток» из Электростали и «Метеор» из Балашихи, сообщила пресс-служба администрации городского округа Электросталь.

Покрытие было обновлено благодаря полученному в 2024 году гранту Губернатора Подмосковья в номинации «Поддержка одаренных детей: талант, творчество, спорт и искусство».

Напомним, что поле было введено в эксплуатацию в сентябре 2012 года и на протяжении 13 лет на нем занимались воспитанники футбольной школы. За годы интенсивной эксплуатации покрытие износилось и уже требовалась его полная замена. В рамках работ был осуществлен полный демонтаж устаревшего покрытия, проведено выравнивание основания поля и уложено новое искусственное покрытие, а также нанесена футбольная разметка.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.

«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.