В Электростали 12 апреля провели весенний легкоатлетический кросс

Весенний легкоатлетический кросс прошел 12 апреля в лесопарковой зоне у водоема «Юбилейный» в Электростали. В соревнованиях приняли участие около 200 человек в возрасте от 10 до 75 лет, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Лесопарковая зона у водоема «Юбилейный» на один день стала центром спортивной жизни округа. На старт вышли как юные бегуны, так и опытные спортсмены. К участникам из Электростали присоединились любители бега из других городов восточного Подмосковья.

Для разных возрастных категорий подготовили дистанции от 500 метров до 5 километров. Участники смогли проверить свою выносливость и спортивную подготовку в условиях весеннего кросса.

Победителям и призерам вручили медали и грамоты от управления по физической культуре и спорту администрации городского округа Электросталь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.