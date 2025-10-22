В егорьевской секции конного спорта рассказали о вольтижировке

На прошлой неделе из Тверской области вернулись воспитанники егорьевской спортивной школы «Лидер». Там, в комплексе «Конаковские конюшни», прошел Чемпионат и Первенство России по вольтижировке, а также Всероссийские соревнования в этой дисциплине, которые объединили более 200 спортсменов из разных регионов страны, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В Егорьевск ребята привезли 5 медалей. Две золотых, одно из которых — командное, серебряную и бронзовую — со всероссийских соревнований, а также бронзу Чемпионата России, которую завоевала мастер спорта, член сборной России Арина Масягина.

«Я занимаюсь вольтижировкой уже 15 лет, с 5-летнего возраста. С детства любила лошадей, а так как я занималась танцами, то определилось направление в вольтижировку. Самое сложное — справиться с нервами перед выступлением. Самое интересное, наверное, эта работа в команде с лошадью и лонжером (лонжер — это человек, управляющий лошадью), так как успех выступления зависит от всей команды. Результат Чемпионата неплохой, но планировала получить место выше. При сложном соскоке „сальто“ попала ногой в ямку, как следствие — падение. В следующем сезоне планирую исправить свои ошибки», — делится Арина.

На соревнованиях Арина представляла город Москву. Но сейчас вернулась в родную спортшколу, и в следующем году надеется войти в состав сборной Московской области и остаться в сборной России. Результаты стартового сезона позволяют — 2 место в групповом зачете Кубка России, серебро в личном на Чемпионате стран СНГ, 3-е место на Чемпионате России и там же — золото в групповом зачете. Тренеры спортивной школы «Лидер» рады вновь принять свою спортсменку на своих тренировках — она станет достойным примером подрастающему поколению.

Всего в егорьевской секции занимаются 30 ребят. Две спортсменки — Валентина Тудоряну и София Митрохина — на минувших соревнованиях подтвердили звания кандидатов в мастера спорта.

«Масштаб мероприятий, — как отмечают тренеры егорьевской спортшколы, — обусловлен ростом популярности этой красивой дисциплины конного спорта».

Педагоги делятся: приходят, в основном, из-за любви к лошадям. Однако это и есть секрет успеха в вольтижировке.

«Главное в вольтижировке — подход к животному, доброта и доверие. Лошадь — это твой партнер, и ему нужно полностью доверять», — говорит тренер по конному спорту спортивной школы «Лидер» Елена Никифорова.

Конечно, это еще не все. Дети много занимаются в спортзале — тренируют силу, растяжку и выносливость, отрабатывают элементы сначала на неподвижном деревянном макете. Только после того, как ребенок чувствует себя уверенно в зале, ему позволяют попробовать себя на идущей лошади. Затем переходят на рысь и в будущем — галоп.

Победитель Всероссийских соревнований Данил Учаев занимается в секции уже 7 лет. Он знает, что вольтижировка не начинается и не заканчивается исполнением элементов. Лошадь нужно уметь почистить, пообщаться с ней, перед тренировкой — не только размяться самому, но и разогреть своего партнера. Более того, у лошади, как у человека, каждый день может быть разное настроение, и элементы нужно подбирать, учитывая ее поведение. В этом — упорной работе в паре — и есть залог прошлых и будущих побед.