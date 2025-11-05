В Егорьевске состоялся Открытый кубок региональной федерации рукопашного боя и Чемпионат области

Егорьевск снова стал площадкой для масштабных региональных соревнований по рукопашному бою. На этот раз в местном Дворце спорта провели Открытый кубок Федерации рукопашного боя Московской области и областной Чемпионат. Соревнования охватили более 200 спортсменов из городов Подмосковья, а также из Москвы и Рязани, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Соревнования отличались серьезным накалом. Для старших ребят это отбор на Чемпионат центрального федерального округа, который пройдет в Туле в декабре, для других — возможность получить новые разряды. На коврах немало мастеров спорта и кандидатов, каждый старается подтвердить звание и не упустить ни балла в поединке.

«Среди взрослых надо занять 1, 2 или 3-е место, чтобы выполнить норматив кандидата в мастера спорта. Соответственно, при количестве людей в возрасте и весе», — сказал президент Московской областной Федерации рукопашного боя Владимир Манухин.

Он отметил, что категории достаточно насыщенные, так что все ребята получили свои спортивные разряды.

«Я занимаюсь рукопашным боем уже 6 лет. Во время боя прокладываю стратегию, думаю о том, какие приемы применить, где заработать балл. Хочу выполнить норматив Мастера спорта», — сказал Роман Кеворков из Спортивного клуба «Тигр», г. Москва.

Нормативы — это еще не все. Для многих здесь рукопашный бой — это семейное. На соревнованиях семья Куликовых — родители тренируют в егорьевской спортивной школе «Виктория», дети — выступают на соревнованиях и радуют взрослых. Не только достижениями. Цель заниматься этим видом спорта у каждого своя.

«Отец у меня тренер, направил в эту сферу с детства. Втянулся, выступаю. Недавно был на первенстве России, занял там 3-е место, выполнил Мастера спорта. Рвение, терпение, воля к победе — я считаю, это главные качества. И параллельно с рукопашным боем нужно заниматься борьбой — или дзюдо или самбо», — поделился житель Дмитрова Михаил Бурасов.

Он уточнил, что в будущем это все обязательно пригодится и поможет заступиться за семью.

«Я занимаюсь рукопашным боем 6 лет, считаю, что это поможет в будущем защитить моих братьев и сестер», — сказал победитель Всероссийского фестиваля «Лига победителей» из Егорьевска Максим Ивченко.

Есть и те, кто планирует поступать в вузы, где физическая подготовка необходима. Это Тихон Петренко и Никита Шмельков. Бронзовый призер Первенства России Тихон хочет пойти в полицию, а победитель Первенства ЦФО Никита — в МЧС. Так рукопашный бой становится не просто одним из видов спорта, а серьезной подготовкой будущей опоры страны. А пока — своих обладателей ждут более 50 комплектов медалей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.