В Егорьевске прошел областной фестиваль спорта по настольному теннису среди инвалидов

18 февраля во Дворце спорта «Егорьевск» прошел областной фестиваль спорта по настольному теннису среди инвалидов юго-восточного Подмосковья. В соревнованиях приняли участие более 40 спортсменов с ограниченными возможностями здоровья из Воскресенска, Коломны, Серпухова и Балашихи, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Участников поприветствовала председатель егорьевского отделения Всероссийского общества инвалидов Наталья Большакова, которая сама несколько лет назад была бронзовым призером чемпионата России по пара-настольному теннису. Она поблагодарила всех за волю к победе и пожелала здоровья и спортивных успехов. Свои теплые пожелания спортсменам адресовала представитель егорьевского клуба «Активное долголетие» Екатерина Новоселова. Она отметила, что в рядах спортсменов все больше людей старшего поколения — это означает, что программа губернатора региона «Активное долголетие» отлично работает на практике.

Участники соревновались в этот день по круговой системе. Спортсмены отмечали, что смысл поездки был не только в том, чтобы выиграть медали, но и чтобы встретиться с друзьями, которых они обрели в разных отделениях Всероссийского общества инвалидов.

Места на турнире распределились следующим образом: первые места в своих категориях взяли Иван Олейник, Марина Брюховецкая, Игорь Мурашкин, Любовь Пушкарева, Валерий Силкин и Елена Готовцева, серебро у Сергея Очковского, Любови Орловой, Евгения Асташкина, Эльвиры Бульеновой, Николая куликова и Натальи Большаковой, закрывают таблицу почета Сергей Авдеев, Наталья Корченко, Владислав Кутаков, Александра Удалова, Александр Осипов и Ольга Титова.

Победители областных соревнований среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата будут представлять Московскую область на Всероссийском турнире в Евпатории.

Во Дворце спорта работает отдел по работе с инвалидами «Победа», где занимаются люди с ограниченными возможностями здоровья. В минувшее воскресенье в спортивном учреждении также принимали участников Чемпионата Московской области по пауэрлифтингу (спорт слепых). Организаторы отметили высокий уровень подготовки спортсменов, невероятную выдержку и стремление к победе. Свои места на пьедестале победителей заняли и двое егорьевцев. Золотые медали регионального чемпионата взяли Иван Ясенев и Евгений Русаков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.