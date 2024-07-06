В Егорьевске прошел Фестиваль семейных ценностей «Семейный круг»

Фестиваль «Семейный круг», посвященный Дню семьи, любви и верности, проводится в Егорьевске уже третий год. В этот раз он собрал жителей и гостей города на Соборной площади, передает пресс-служба администрации городского округа.

Вместе с артистами учреждений культуры участники танцевали под выступления лучших коллективов округа. Детям особенно понравились мастер-классы и ярмарка с интересными и вкусными товарами егорьевских мастеров, среди которые и популярные названия — «Гуслицкие сыры», «Егорьевский пряник» и другие. Здесь можно было порисовать, помастерить, потанцевать и пофотографироваться. Главной частью праздника стал общий хоровод. Организаторы показали, как танцуется народный танец краковяк, который еще больше поднял настроение гостям.

«Такие мероприятия объединяют семью», — отметили участники фестиваля.

Также в рамках фестиваля экскурсию по городу для всех желающих провел Егорьевский историко-художественный музей. Участники узнали много нового о городе, присмотрелись к зданиям, на которые ранее не обращали внимания, интересно провели время.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.