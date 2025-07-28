В Егорьевске прошел чемпионат округа по шахматам в дисциплине «Блиц»

Чемпионат муниципального округа Егорьевск по шахматам прошел в городском парке культуры. Команда егорьевцев выиграла в турнире против луховицких спортсменов, а сегодня участники сражаются местным составом, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В шахматном павильоне собралось 20 любителей этого вида спорта в возрасте от 10 лет разной профессиональной подготовки. Самой старшей участницей стала жительница блокадного Ленинграда Олимпиада Сергеевна Албатс. Она присоединяется к Егорьевской команде и на выездных соревнованиях.

Соревновались в дисциплине «Блиц» — это значит, что на первый ход участником давалось всего 3 минуты, а на каждый последующий прибавлялось по 2 секунды.

"Шахматы — это очень эстетическая игра. Учит правильно мыслить, оценивать ситуацию, просчитывать ходы. Начинающим шахматистам советую пробовать и не бояться поражений, потому что каждый проигрыш — это залог будущего успеха», — объясняет тренер по шахматам егорьевской Спортивной школы «Лидер» Роман Борзов.

Роман Борзов также сегодня играет. Для него, как и для многих здесь, шахматы — игра семейная. За одним из столов играет отец Романа. Елена Решетина, которая преподает шахматы детям в Центральной библиотеке, также поделилась, что пришла в этот вид спорта благодаря отцу.

Итоги Чемпионата Егорьевска по блицу — 2025:

Роман Борзов;

Семен Барышников;

Роберт Степанян.

Впереди у егорьевских шахматистов чемпионат города по рапиду, День физкультурника, который пройдет в начале августа, а также выезды с ответным матчем в Луховицы и на чемпионат Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.

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