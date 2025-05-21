В Егорьевске пройдет спортивный марафон «Формула активного долголетия»

22 мая в парке «200 лет Егорьевску» состоится масштабный спортивный марафон, посвященный активному образу жизни и долголетию. В нем примет участие инструктор по физической культуре и спорту, мастер ушу и кунг-фу Владимир Плетнев. Ранее Егорьевск стал одним из 12-ти городов, куда актер приезжал со своей программой «Физкультура для всех», сообщает пресс-служба администрации округа.

Гостей парка в этот день ждут мастер-классы по йоге и степ-аэробике, для детей пройдут «Веселые старты». Организуют площадки для игры в теннис и шахматы. Свои площадки разместит в парке Егорьевская больница — медики проведут экспресс-обследования жителей, ответят на вопросы и дадут советы для поддержания своего здоровья.

Любителей северной ходьбы приглашают присоединиться к «Скандимарафону» — их ждет прогулка по живописному маршруту в компании единомышленников.

Приглашенный гость — Владимир Плетнев проведет для посетителей парка психофизическую зарядку и познакомит их с уникальной методикой для бодрости и энергии.

Пройдет также яркий танцевальный флешмоб.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.