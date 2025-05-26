В Егорьевске пройдет фестиваль детского спорта «Спорт начинается с детей»

В преддверии Дня защиты детей, 31 мая, в парке «200 лет Егорьевску» состоится традиционный фестиваль детского спорта «Спорт начинается с детей!». Его в округе организуют совместно с одноименным благотворительным фондом, сообщает пресс-служба администрации округа.

Ежегодно этот праздник юных спортсменов муниципальных спортшкол, секций и объединений, творческие коллективы и всех, кто любит активный образ жизни.

В этот день гостей крупнейшего городского парка ждут:

Показательные выступления по различным видам спорта и боевым искусствам — в том числе кендо, рукопашный бой и др;

Мастер-классы от опытных тренеров и спортсменов;

Концертные номера от талантливых детских коллективов;

Соревнования и активности для детей разных возрастов;

Развлекательные зоны и подарки для участников.

«Фестиваль — это возможность увидеть, насколько многогранен и увлекателен мир спорта, зарядиться энергией и провести время в кругу семьи», — отмечают организаторы.

Фестиваль детского спорта «Спорт начинается с детей» стартует в 11:00.

Жителям округа также напоминают, что в парке «200 лет Егорьевску» проходят тренировки по общей физической подготовке с инструктором Натальей Маховой — победительницей «Суперлиги Подмосковья» прошлого года. Занятия проходят для всех желающих по вторникам и четвергам с 5:30 до 7:30, а также по средам, пятницам и воскресеньям — с 8:30 до 11:30.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.