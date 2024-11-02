В Единой школьной лиге Подмосковья сыграют 29 команд из Подольска

В борьбу за главный трофей турнира вступили четыре группы команд. В группе «А» расположились учащиеся Гимназии имени Подольских курсантов, лицеев № 1 и № 23, также коллективы средних школ: № 5, № 21, № 12, № 11 и № 30.

В группе «Б» сыграют ученики: средней школы имени Н.Куимова, СОШ № 1, № 14, № 18, № 33, № 34 и СОШ пос. МИС.

За право выхода из группы «В» сразятся: Лицей Климовска, Гимназия № 4 и средние школы № 4, № 20, № 24, № 29, № 32 и № 36 «Бородино».

И в заключительной группе «Г» выступят школьники из лицеев № 1 пос. Львовский, № 5 и № 26, из Гимназии № 4, Дубровицкой школы имени А. Монетова, а также из СОШ № 16 и средней школы имени Д. Зернова.

Открытие сезона Школьной лиги состоялось 31 октября в городском округе Балашиха. На торжественной церемонии открытия участников приветствовал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов, спортсмены-амбассадоры проекта Евгений Алдонин, Виктор Кейру, Леся Махно и Александра Коруковец.

«В проекте у меня простая роль — быть амбассадором. Быть тем человеком, который направляет и вдохновляет детей. Я думаю, это основная мотивация от меня. Что касается самих видов спорта в проекте, я уверен, что они будут расширяться. У каждого есть шанс себя проявить, учитывая такой размах. Я до сих пор помню свои детские футбольные турниры. Тогда это был отличный шанс стать героями своего класса и своей школы. Сегодня это еще лучше реализовано, более масштабно — можно стать героем всей Московской области. Здесь положительная энергетика, меня даже немножко штормит от эмоций, от переполненных трибун», — прокомментировал Евгений Алдонин.

Ведущими мероприятия выступили спортивный журналист и телеведущая Матч ТВ Эмма Гаджиева, а так же российский блогер, экс-участник «Dream Team House» Леша Янгер. В рамках церемонии открытия состоялось торжественное подписание хартии Школьной лиги капитанами команд городских округов Московской области. От городского округа Подольск свою подпись на документе поставил капитан команды СОШ № 29ДенисМазур.

В рамках Школьной лиги участники будут соревноваться в четырех видах спорта: футзал, волейбол, баскетбол 3×3 и шахматы. Турниры пройдут в два этапа: муниципальный состоится с ноября 2024 года по апрель 2025 года, а региональный, на котором будут определены победители и призеры, пройдет в апреле 2025 года. Для участия в турнирах лиги свои команды направили 11 городских округов.

«Это очень крутой проект, который позволяет школьникам пробовать себя в разных направлениях, не только в учёбе. Очень приятно, что существует такой проект, который позволяет детям прочувствовать единение, единение команды, единение школы и даже единение целого городского округа. Это очень круто, очень полезно и, я уверена, поможет всем ребятам в их дальнейшем пути к успехам», — поделилась эмоциями Эмма Гаджиева.

Спортивные мероприятия в рамках лиги проводятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». Проект Единой школьной лиги был инициирован губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что регион старается удовлетворить спортивные запросы населения. В Подмосковье не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.