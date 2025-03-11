В Дзержинском возрождают городские спартакиады трудовых коллективов

IV тур спартакиады трудовых коллективов по мини-футболу собрал любителей футбола 9 марта в каркасно-тентовом сооружении на стадионе «Орбита» в Дзержинском, сообщает пресс-служба администрации округа.

Инициатива возобновить городскую спартакиаду трудовых коллективов родилась во время очередного субботника в СШ «Орбита».

«Мы нашли два исторических альбома, посвященных спартакиадам, проходившим в нашем городе в 1983 и в 1990 годах. Тогда состязались и трудовые коллективы, цеха ФЦДТ «Союз». Были различные эстафеты, лыжные гонки, соревнования по баскетболу, настольному теннису и многим другим видам спорта. Глядя на то, как это происходило тогда, понимая, что сейчас существует школьная лига, созрела мысль возобновить спартакиаду», — сообщил директор СШ «Орбита» Иван Сирош.

Начать решили с самого распространенного вида спорта футбола (18+). Сразу собралось более 10 команд.

В первом матче дня играли команды СШОР по самбо и дзюдо «Союз» и футбольного клуба «Столица». Последний совместно с СШ «Орбита» развивает детский футбол в Дзержинском. В упорной борьбе гости одержали победу — 5:4. Также прошли встречи других команд.

Участники спартакиады отметили, что футбольные встречи подарили всем массу позитивных эмоций, отличная идея — возродить городскую традицию спортивных соревнований между трудовых коллективов и общественных организаций.

Матчи проводятся по воскресеньям в манеже на стадионе «Орбита» с 9:00. Каждый тур включает три или четыре игры. Время с участниками согласуют заранее. На площадке играют пять человек и вратарь. Замены не ограничены, а максимальный состав команды — 20 человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.