В Дзержинском прошли соревнования «Осенний кросс лыжников»

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В Томилинском лесопарке прошел традиционный осенний кросс лыжников. В соревнованиях участвовали спортсмены в возрасте от 5 до 17 лет из городских округов Дзержинский и Домодедово, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Дзержинский.

Солнечная погода и свежий воздух лесопарковой зоны и целая армия болельщиков — превратили этот кросс в настоящий спортивный праздник для ребят.

Самыми юными участниками забега стали дошкольники, которые вышли на дистанцию 200 метров. Ребята от 7 лет и старше соревновались на дистанции 400 метров. Любители лыжного спорта 2014 года рождения и старше бежали 1 км и более.

Как отметил тренер отделения «Лыжные гонки» МБУДО спортивная школа «Орбита» городского округа Дзержинский Владимир Семенов, воспитанники нашей спортшколы показали хорошие результаты, пройдя свои дистанции со спортивным азартом. В итоге юные дзержинские лыжники взяли на осеннем кроссе 7 первых мест, 6 — вторых мест и 6 третьих мест.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.