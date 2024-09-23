В Дзержинском прошел мониторинг ремонтных работ городского стадиона

Заместитель главы г. о. Дзержинский Юлия Шабанова и директор спортшколы «Орбита» Иван Сирош провели мониторинг реконструкции городского стадиона. В настоящее время на стадионе идет отбивка наружного края беговых дорожек. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

После всех работ, проведенных в соответствии с соблюдением технологии, здесь появятся три беговые дорожки. Каждая будет шириной 1,2 метра — в соответствии со стандартом. Также появится сектор для спринта на короткие дистанции.

Основание футбольного поля уже готово. Сейчас рабочие слой за слоем выполняют все дальнейшие работы. Финальным этапом станет настил на поле искусственного газона. Важный аспект, поле сделано так, чтобы влага стекалась от центра к краям. Чтобы собрать ее и направить в колодцы по периметру — установили систему стока.

Параллельно рабочие ведут монтаж виражей, где разместятся три универсальные площадки. На левом вираже, между полем и холмом будет площадка для баскетбола и мини-футбола. На противоположном краю сформируют площадку для волейбола, бадминтона и еще одну для выполнения нормативов ГТО.

После завершения реконструкции город получит современный стадион, новые беговые дорожки и трибуны.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.