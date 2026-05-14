В Дзержинском прошел фестиваль ГТО среди школьников Подмосковья

Региональный фестиваль комплекса «Готов к труду и обороне» среди учащихся состоялся 13 мая в Дзержинском. В соревнованиях приняли участие 40 команд из муниципалитетов Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Фестиваль прошел на базе СШ «Орбита» в Дзержинском (г.о. Люберцы) и объединил 320 юношей и девушек IV и V ступеней ГТО. Участники представляли муниципальные округа Московской области.

В программу вошли девять испытаний: бег на 60 метров, бег на 1500 метров для IV ступени и 2000 метров для V ступени, стрельба из пневматической винтовки с 10 метров, метание мяча весом 150 граммов, наклон вперед на гимнастической скамье, прыжок в длину с места, поднимание туловища из положения лежа, подтягивание на перекладине для юношей или отжимания для девушек, а также плавание на 50 метров.

По итогам соревнований определят победителя и призеров. Кроме того, будет сформирована сборная Московской области для участия во Всероссийском этапе фестиваля ГТО. Мероприятие прошло в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность реализации программы «50 доступных ФОКов» и напомнил о том, чтобы все введенные в эксплуатацию спортивные объекты работали эффективно.

«(Программа — ред.) «50 умных ФОКов». Один из национальных приоритетов — это доступность массового спорта. Мы проводим заметные мероприятия в этом направлении. Центральные стадионы и подогрев полей, наши ФОКи (физкультурно-оздоровительные комплексы — ред.), бассейны мы дальше будем строить. Такой запрос есть, и это очевидно», — сказал Воробьев.