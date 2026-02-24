В Дубне завершился городской этап Единой школьной лиги по шахматам

С октября в Дубне проходят турниры по четырем видам спорта в рамках Единой школьной лиги. Одни из самых напряженных баталий — по шахматам. За развязкой сражений на черно-белом поле увлеченно следили и учащиеся, и преподаватели. Финал собрал 6 сильнейших городских команд, среди которых школы № 1 и № 9, гимназии № 3 и № 11, а фаворитами турнира стали команды лицея № 6 и физмат лицея им. Кадышевского, сообщила пресс-служба администрации городского округа Дубна.

В прошлом году именно команда физмат лицея стала одной из сильнейших по шахматам в регионе. А дубненец Григорий Фирсов был признан лучшим игроком финального турнира. В этом году он снова борется за участие в региональном этапе.

«По формату все очень нравится. В прошлом году команда наша заняла 2 место в области. В этом году цели — выиграть все же», — говорит Григорий.

Впереди — региональный этап. Игры в рамках северного дивизиона пройдут в апреле — впервые в Дубне. Наукоград к зональным соревнованиям готов.

«У нас северный дивизион, 12 сильнейших команд приедут к нам побороться в финале», — отметил начальник управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации г. о. Дубна Михаил Богомолов.

Финал по шахматам проходил по круговой системе. В итоге первое место — снова у команды физмат лицея им. Кадышевского. Тренеры уверены, у дубненцев есть все шансы снова выйти в финал.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.