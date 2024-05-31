В Дубне состоялся Фестиваль дошкольных образовательных учреждений

сегодня в 18:55

На стадионе «Волна» состоялся Фестиваль дошкольных образовательных учреждений командная гонка «Крошки-ГТОшки». За кубок победителя боролись команды 13 детских садов городского округа Дубна, сообщила пресс-служба администрации округа.

Все участники показали отличную спортивную подготовку и стремление к победе.

Ребята проходили трассу гонки, состоящую из следующих испытаний: прыжок в длину с места (100см/3 раза), бросок набивного мяча 1кг (140 куб. см раза), приседания — 10 раз, поднимание туловища из положения лежа — 10 раз.

Победители определялись по наименьшему времени прохождения трассы всеми участниками.

В результате напряженной борьбы, места распределились следующим образом:

место - команда «Мишутка» детского сада № 18 «Мишутка» с результатом 3.28.29;

место - команда «Лучики» детского сада «Лучик» - 3.29.05;

место - команда «Ручеёк» детского сада № 19 «Ручеек» - 3.42.63.

Всех участников Фестиваля поздравил и наградил директор спортивной школы «Дубна» Павел Насонов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.