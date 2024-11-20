В Дубне провели первую социальную тренировку по самбо для трудных подростков

Мастер-класс для ребят, попавших в трудную жизненную ситуацию, провел лично глава Дубны. Максим Тихомиров совместно с секцией самбо организовал первую социальную тренировку для подростков, которые состоят на учёте полиции. Воспитанники спортшколы помогли гостям адаптироваться и познакомили с азами этого вида спорта, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Тренировка была организована к Всероссийскому дню самбо. Как отмечают тренеры, занятия способствует выработке самодисциплины, внутренней нравственности и сильной личной позиции в достижении жизненных целей. Глава Дубны пожелал всем воспитанникам секции успехов и поблагодарил тренеров за работу.

«Уверен, многие из ребят захотят вернуться в зал. Ведь самбо — не просто спорт, это культура воспитания и дисциплина. В Дубне особое отношение к нему. В нашей спортшколе воспитано не одно поколение чемпионов», — подчеркнул глава Дубны Максим Тихомиров.

В завершении тренировки с новичками пообщался и победитель первенства мира Михаил Спориш. Он отметил, что начал заниматься самбо как раз в их возрасте. Подростки остались довольными, говорят, тренировка вдохновила их заниматься спортом и дальше.

В этом году в зале борьбы был проведён ремонт, закуплены новые маты. Сделано все, чтобы ребятам было ещё комфортнее заниматься достигать высоких результатов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.