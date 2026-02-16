В Дубне прошли массовые лыжные старты в честь 70-летия города

В День лыжника в Дубне на старт вышли участники разных возрастов и уровней подготовки. Мероприятие прошло на двух площадках: на стадионе «Юде-Кон» и в левобережном лесопарке. Для спортсменов были подготовлены дистанции на 1, 2, 3, 5 километров, а для самых маленьких — трасса длиной 300 метров.

Организаторы отметили, что главная цель праздника — популяризация спорта и здорового образа жизни, а не спортивные рекорды. В стартовом городке работали зоны отдыха, угощения и горячие напитки. Особые призы получили самый юный и самый опытный лыжники, а также самая большая спортивная семья.

Глава городского округа Максим Тихомиров подчеркнул, что 2026 год для Дубны юбилейный, и в этом году начнется строительство новой лыжной базы на стадионе «Юде-Кон». По его словам, объект будет современным и комфортным для всех любителей спорта.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.