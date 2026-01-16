сегодня в 17:50

В Дубне прошел первый хоккейный матч на новой площадке стадиона «Волна»

Первый товарищеский хоккейный матч состоялся 14 января на новой коробке стадиона «Волна» в Дубне. В игре приняли участие сотрудники оборонного предприятия ГосМКБ «Радуга» имени А.Я. Березняка, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участник турнира Юрий Васильев рассказал, что хоккеисты давно ждали появления такой коробки и теперь довольны возможностью тренироваться и проводить игры в комфортных условиях.

Площадка появилась по инициативе сотрудников ГосМКБ «Радуга» имени А.Я. Березняка. Глава Дубны Максим Тихомиров выразил уверенность, что новая спортивная зона станет центром спортивной жизни района. В ближайшее время здесь планируется провести первый официальный турнир среди предприятий и организаций города.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.