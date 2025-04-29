В Дубне открыли Чемпионат Московской области по футболу

Команды СШ «Дубна» и ФК «Росгвардия» встретились в наукограде на стадионе «Волна», чтобы открыть Чемпионат Московской области по футболу. Для дубненской команды это первое подобное состязание за 5 лет. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Дубна.

«Большой футбол вернулся в Дубну. Последний раз, пять лет назад, под руководством Дениса Белкова закончился футбольный сезон, с того момента не было футбола. По большому счету, нашим воспитанникам некуда было идти. Команда „Росгвардия“ сильная, опытная. Постараемся дать бой», — отметил тренер команды СШ «Дубна» Илимдар Меметов.

Матч окончился со счетом 3:3. Дубненская команда усиленно готовилась, перед этим участвовала в чемпионате России по футзалу и там тоже прошла определенную подготовку. По словам капитана команды Даниила Толстова, игра сложная, требующая больших усилий. Добавила проблем погода: на стадионе было холодно, периодически шел мелкий снег. Несмотря на это, болельщики пришли на стадион и помогли команде СШ «Дубна» сыграть достойно.

«В прошлом году в Дубне провели яркий спортивный футбольный праздник с участием звезд футбола в рамках губернаторского проекта „Выходи во двор“. Решили на этом не останавливаться. В наукограде много хороших футболистов, которые окончили спортивную секцию и продолжают выходить на поле. Знаю, они много тренировались в преддверии Чемпионата Московской области. Будем болеть за нашу команду», — сказал глава Дубны Максим Тихомиров.

Матчи в рамках чемпионата будут идти до конца октября. Принимают участие 12 команд Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.