В Дубне готовят трассы к лыжному марафону «Николов Перевоз» 31 января

В 2026 году лыжный марафон «Николов Перевоз» состоится в Дубне 31 января на туристической трассе ВЕЛО1. Мероприятие перенесли с русла реки Дубна на твердую почву из-за погодных условий — МЧС не разрешило проводить массовые мероприятия на льду.

В порядок проведения марафона внесены изменения. Основная дистанция сокращена с 56 до 40 километров, старт — у деревянной переправы Канала имени Москвы в Орево (деревня Татищево). Дистанция 23 километра стартует у запрудненской переправы (Гарское лесничество), а 10 километров — у переправы через Канал в Мельдино. К участию приглашаются любители и профессионалы старше 17 лет, стиль — свободный.

Организаторы уже начали подготовку трасс: несколько дней работают снегоходы и тяжелая техника — ретрак, который формирует на трассе спрессованную снежную подушку.

«Лыжный марафон «Николов Перевоз» — один из спортивных брендов Дубны, каждый год этих состязаний ждут спортсмены со всей страны. Начали подготовку, готовим трассу, ждем лыжников на ярком старте», — отметил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

