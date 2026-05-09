Упала на крышу: смертельное ДТП произошло на юго-востоке Москвы
Человек погиб в ДТП с перевернувшейся машиной на юго-востоке Москвы
Фото - © Telegram-канал 112
Один человек погиб и один пострадал при наезде автомобиля на дублер на юго-востоке столицы, сообщает «112».
Авария произошла на улице Привольной.
По предварительной информации, за рулем авто находился пенсионер. Пострадавшего доставили в больницу.
На видео с места трагедии показано, что машина врезалась в опоры, потом перевернулась. Пострадал дорожный знак. Рядом с местом ДТП валяются куски пластика.
