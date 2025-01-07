сегодня в 11:46

В Дубае состоится поединок Вадима Немкова и Тимоти Джонсона

На Coca-Cola Arena в Дубае 25 января состоится турнир PFL Road To Dubai: Champions Series, где встретятся американец Тимоти Джонсон и россиянин Вадим Немков, ранее владевший чемпионским титулом Bellator в полутяжелом весе, сообщает MMA.Metaratings.ru .

Последний поединок Джонсона завершился неудачно — в первом раунде турнира PFL 7 в августе 2024 года он уступил Денису Гольцову техническим нокаутом. За свою карьеру американец одержал 18 побед и потерпел 10 поражений.

Его соперник, Вадим Немков, имеет в своем послужном списке 17 побед, 2 поражения и 1 несостоявшийся бой.

Российский боец не появлялся в октагоне с февраля 2024 года, когда на турнире PFL vs Bellator во втором раунде заставил сдаться Бруно Каппелоццу, применив удушающий прием.