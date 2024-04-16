В Древней Олимпии зажгли огонь летних Игр, которые пройдут в Париже

В греческой Древней Олимпии зажгли огонь летних Олимпийских игр 2024 года, которые пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже. Об этом сообщает РИА Новости .

По традиции олимпийский огонь зажигают от солнечных лучей с помощью параболического зеркала в древнем храме Геры, однако из-за облачной погоды огонь зажгли от пламени, которое было получено накануне от солнечных лучей.

Роль верховной жрицы исполнила актриса Мэри Мина. Она произнесла молитву Аполлону, чтобы он послал лучи и зажег огонь Олимпиады, а затем Зевсу, чтобы он увенчал победителей Игр венками. После этого Мина поднесла факел к огню.

На церемонии присутствовали греческий президент Катерина Сакелларопулу; президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах; президент Национального олимпийского комитета (НОК) Греции, президент Европейских олимпийских комитетов и член МОК Спирос Капралос; французский министр спорта, Олимпийских и Паралимпийских игр Амели Удеа-Кастера, мэр Парижа Анн Идальго и другие официальные лица.

Международный олимпийский комитет допустил российских спортсменов на Олимпиаду-2024 в Париже в индивидуальном нейтральном статусе с запретом на использование флага и гимна РФ. Также россиянам запрещено принимать участие в церемонии открытия Игр, их достижения не будут признаваться.