В Домодедово состоялся турнир по рыбной ловле

Турнир по рыбной ловле среди муниципальных и коммерческих организаций состоялся в Домодедове. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Это один из этапов спортивного мероприятия «DMD. Пять турниров». В нем соревновались 13 команд. Турниры отличаются тем, что это совместный спорт ради сплочения команды, тимбилдинг домодедовского бизнес-сообщества.

«Соревнования „ДМД. Пять турниров“ проходят в Домодедово уже третий год. Мы с радостью отмечаем, что с каждым сезоном к этой инициативе присоединяется всё больше людей», — глава Домодедово Евгения Хрусталева.

По итогам рыбалки был взвешен улов и призовые места распределились следующим образом:

1 место — Администрация г. о. Домодедово;

2 место — Лемана Про (Леруа Мерлен);

3 место — МУП «Теплосеть».

До конца года команды покажут себя ещё на нескольких этапах.

Спортивное мероприятие «DMD. Пять турниров» проходит в городском округе Домодедово с 2021 года.В первый раз в нём приняло участие всего лишь 5 команд от организаций и предприятий, ведущих свою работу на территории Домодедово. Сегодня турнир набирает популярность и интерес у бизнес-сообществ. Ведь это сближает сотрудников и поднимает командный дух.

Чемпионом всего турнира станет команда, набравшая самое минимальное количество очков, то есть завоевавшая большее количество призовых мест во всех отдельных турнирах.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.