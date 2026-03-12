В Домодедово состоялся 54-й старт любительского забега «5 верст»

В Домодедово в честь 8 марта прошел праздничный старт забега «5 верст». Маршрут традиционного забега пролегал по территории лесопарка «Городской лес», сообщили в пресс-службе местной администрации.

За время существования проекта сформировалось активное сообщество любителей бега, которые регулярно собираются вместе, чтобы преодолеть дистанцию в пять километров.

Организатор забега и руководитель локации Далер Акулов отметил, что движение объединяет участников из разных городов.

«Когда приезжает какой-то город, в котором есть „5 верст“, они везут свою фишку, разрисованную под имя своего парка, своего старта. Наши фишки „Привет из Домодедова, 5 верст“ во многих городах страны», — рассказал он.

Идея создания собственной трассы для регулярных стартов появилась у домодедовских бегунов давно. По словам волонтера Максима Школьникова, маршрут по городскому лесу был продуман специально для участников проекта.

«Мы считали, что городскому лесу нужна своя трасса, нужно свое мероприятие и домодедовскому сообществу бегунов нужно собираться», — отметил он.

В этот раз забег стал особенно ярким: многие участники пришли в тематических костюмах, чтобы поздравить женщин с праздником. После финиша всех ждало угощение — горячий плов и салат, а участницам подарили тюльпаны.

К организации праздничного финиша присоединились добровольцы одного из домодедовских реабилитационных центров. Руководитель центра «Импульс» Степан Гаджиев подчеркнул, что участие в таких мероприятиях помогает людям, проходящим реабилитацию, возвращаться к активной жизни.

Праздничный старт «5 верст» стал для домодедовцев не только спортивным событием, но и настоящим праздником весны, дружбы и хорошего настроения.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, в Московской области школьные стадионы открыли для жителей, это позволило большему числу людей предоставлять услуги по занятиям спортом.

«Очень важный проект был нами реализован — это школьные стадионы. Специфика заключается в том, что школьный стадион часто работает в дневное время, вечером — реже, а уж летом часто можно увидеть, что он не работает», — отметил Воробьев.