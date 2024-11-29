В Домодедове прошел хоккейный матч между мамами и их детьми

Члены женской команды «Аврора» сыграли со своими детьми. Это очень символически. Когда-то юные хоккеисты подтолкнули своих мам к тому, чтобы надеть форму, коньки и выйти на лед, а теперь они вместе гоняют шайбу.

Матч прошел в очень дружной и веселой атмосфере. Дети обыграли «Аврору» со счётом 13:6, но, по словам игроков и организаторов, проигравших не было.

Финалом этого семейного матча стали подарки и цветы любимым мамам. А болельщики, в основном это папы и мужья, признались: никогда ещё выбор, за кого же болеть, не был таким сложным.

Хоккейные команды детей и мам тренируются на ледовой арене стадиона «Авангард», которая открылась в этом году. Это современный физкультурно-оздоровительный комплекс с крытым катком, который пользуются большой популярностью среди жителей Домодедово.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.